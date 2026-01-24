A16 Napoli-Canosa | chiusure Notturne tra Avellino Est e Benevento

Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Benevento, sono previste chiusure notturne in entrambe le direzioni. La prima si svolgerà dalle 22:00 di martedì 27 gennaio alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, in direzione Canosa. Questi interventi sono necessari per garantire la sicurezza e la qualità della viabilità, influendo sui tempi di viaggio e sugli spostamenti nella zona.

Roma, 24 gennaio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:Primo intervento: chiusura notturna direzione CanosaA14Dalle ore 22:00 di martedì 27 alle ore 6:00 di mercoledì 28 gennaio, per.

