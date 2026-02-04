Carnevale da Ikea | iniziative gratuite dedicate ai più piccoli

Da sabato 7 febbraio a martedì 17, Ikea Chieti organizza un Carnevale tutto dedicato ai bambini. Durante questo periodo, i più piccoli potranno partecipare a laboratori, sfilate in maschera e cacce al tesoro. Inoltre, ci sarà un incontro speciale con l’orso Fabler, che accompagnerà i bambini in tutte le attività. Un modo per festeggiare il Carnevale in modo divertente e gratuito.

Sagre e feste di Carnevale nel weekend del 22 e 23 febbraio, gli eventi regione per regioneSabato 22 e domenica 23 febbraio 2025 sono tanti gli appuntamenti culturali, le iniziative e le feste di Carnevale da non perdere in giro per l'Italia: ecco cosa fare questo finesettimana regione per ... fanpage.it Il concorso IKEA "Il Carnevale che ti premia" permette di vincere Carte Regalo IKEA fino a 500€ e ottenere sempre un buono sconto.

