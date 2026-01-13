Corso base di astrologia umanistica evolutiva

Il corso base di astrologia umanistica evolutiva offre un percorso di 30 ore per esplorare il linguaggio simbolico dello zodiaco. Imparerai a leggere il tema natale e ad acquisire strumenti utili per comprendere i moti del tuo mondo interiore, favorendo una maggiore consapevolezza di sé e delle dinamiche personali. Un’opportunità per avvicinarsi all’astrologia in modo semplice e approfondito.

Un viaggio di 30 ore per scoprire il linguaggio simbolico dello zodiaco, leggere il tuo tema natale e comprendere ciò che muove il tuo mondo interiore. «L'astrologia umanistica evolutiva nasce dall'incontro con la psicologia junghiana e dal principio di sincronicità: il cielo non determina, ma.

Al via il corso di astrologia alla Scuola LAFONTE - 30 parte il corso di astrologia alla sede della Scuola LAFONTE in Via Buratti 57 a Bergamo. bergamonews.it

Astrologia Evolutiva Alchemica: live con Alessandro Pandolfi

