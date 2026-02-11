L’ultimo saluto a Sebastiano e Alfio uccisi dalla valanga | Sondrio e Tirano unite dal dolore per due vite luminose spezzate troppo presto
Le due comunità di Tirano e Sondrio si stringono nel dolore per la perdita di Sebastiano e Alfio, morti in una valanga. In queste ore, le strade sono piene di fiori bianchi, simbolo di un lutto collettivo. La gente si riunisce silenziosa, portando i propri ricordi e la speranza che questa tragedia non si ripeta. La solidarietà tra le due città si fa più forte davanti a questa perdita improvvisa.
Tirano (Sondrio) – Fiori bianchi a Tirano, fiori bianchi – un’infinità – a Sondrio. Una marea di persone a Tirano, altrettante nel capoluogo. In certi momenti, anche le chiese che non lo sono sembrano troppo piccole. Parole di consolazione, ricordi per nulla di circostanza in due luoghi diversi di due uomini che hanno condiviso lo stesso, tragico destino e parimenti hanno vissuto pur senza conoscersi vita luminose, intense, ricche di passioni e impegno, entusiasmo, affetti. Due persone per bene. L’altro giorno, alla domanda del parroco a Caterina Muscetti, su che cosa per prima le venisse in mente pensando al papà Alfio, vittima sabato della slavina che lo ha travolto sulla parete nord del Pizzo Meriggio, lei ha risposto: « Non mollare ». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina: morti Sebastiano Erba e Alfio Muscetti
Due uomini sono morti in una valanga in Valtellina.
Valanga fatale: addio a Sebastiano Erba e Alfio Muscetti
Una valanga ha sepolto due scialpinisti sul Monte Meriggio, sopra Albosaggia.
