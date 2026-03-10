A Verbania un omaggio all' architetto Gilberto Oneto

A Verbania si terrà una conferenza dedicata all'architetto Gilberto Oneto, intitolata “Lago di paesaggi – Ladro di paesaggi: Gilberto Oneto e il Verbano”. L'evento si svolgerà sabato 14 marzo alle ore 17 presso Casa Ceretti e sarà incentrato sulla figura dell'architetto e il suo rapporto con il paesaggio del Verbano.

"Lago di paesaggi – Ladro di paesaggi: Gilberto Oneto e il Verbano" è una conferenza, dedicata al noto architetto, in programma per sabato 14 marzo alle ore 17 presso Casa Ceretti, a Verbania. Organizzata dal Museo del Paesaggio di Verbania – Centro Studi del Paesaggio, l'Associazione Gilberto Oneto e l'Ordine Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori delle province di Novara e del Vco, l'iniziativa, che gode anche del patrocinio della Città di Verbania, si tiene in occasione della Giornata nazionale del...

