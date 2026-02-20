Un anno fa la scomparsa dell' architetto Iano Monaco l' omaggio dell' ottava circoscrizione

Un anno fa, Iano Monaco, rinomato architetto palermitano, è morto dopo aver dedicato la vita a progetti pubblici e spazi cittadini. Tra le sue opere più note, il nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo e la piazza della Memoria, realizzata in onore dei magistrati uccisi dalla mafia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dell’architettura e della città. La comunità locale ricorda con affetto la sua passione e il suo contributo.

Approvata una proposta per dedicargli l'edificio residenziale di alloggi popolari nella zona di via Ammiraglio Rizzo da lui progettato Un anno fa scompariva Iano Monaco, noto architetto palermitano che ha messo la firma a tanti progetti tra cui quello del nuovo Palazzo di giustizia di Palermo (con la contigua piazza della Memoria dedicata ai magistrati uccisi dalla mafia). In occasione del primo anniversario della sua scomparsa, il consiglio dell'Ottava Circoscrizione, ha approvato all'unanimità la proposta - formulata da Giuseppina Chinnici - di intitolargli l'edificio residenziale di alloggi popolari di via Ammiraglio RizzoFiletiCimbali – dove hanno sede anche gli Uffici dell'ottava circoscrizione del Comune.