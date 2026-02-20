Salmo in concerto a Bari per il Sottosopra Fest

Salmo si prepara a portare il suo concerto a Bari durante il Sottosopra Fest, annunciando le date della tournée “LIVE SUMMER 2026”. L’artista, noto per la sua energia sul palco, si esibirà tra giugno e agosto in diverse città italiane, coinvolgendo il pubblico con le sue hit più amate. La data di Bari promette un grande spettacolo, con il rapper che promette di coinvolgere i fan con una performance intensa e coinvolgente. L’appuntamento è fissato per i prossimi mesi, con i biglietti già in vendita.

Salmo sarà: il 26 giugno a Perugia per L'Umbria Che Spacca; il 5 luglio a Ferrara per il Ferrara Summer Festival; il 16 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound Festival; il 31 luglio a Bari al Sottosopra Fest; il 2 agosto a Palmanova (UD) in Piazza Grande per la rassegna "Estate di stelle 2026"; il 7 agosto a Roccella Ionica (RC) per il Roccella Summer Festival; il 9 agosto a Catania e l'11 agosto a Palermo nell'ambito del Wave Summer Music, per concludere il 28 agosto a Montesilvano (PE) al Marea Festival. Un itinerario che conferma la centralità della dimensione live e la forte connessione con il pubblico lungo tutta la penisola.