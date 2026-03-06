Tra talento geniale ed esposizione precoce chi è lo stilista Max Alexander | a 10 anni alla Fashion Week
Max Alexander, stilista ancora bambino, ha presentato il suo brand alla Paris Fashion Week. A soli 10 anni, è diventato il più giovane designer a sfilare con il proprio marchio in questa manifestazione. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, segnando un evento unico nel panorama della moda internazionale.
Max Alexander ha debuttato alla Paris Fashion Week col suo brand. È il più giovane stilista ad aver portato in passerella il proprio marchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Max Alexander frequenta la quarta elementare e ha un talento precoce per la moda, tanto da organizzare uno show a Parigi, nel pieno delle sfilate.
