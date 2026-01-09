Savignano ricorda il fotografo locale Franco Riceputi con la mostra La buona luce

A Savignano sul Rubicone, presso la fototeca comunale

Alla fototeca comunale "Marco Pesaresi" di Savignano sul Rubicone, fino al 31 gennaio rimane visitabile la mostra fotografica di Franco Riceputi. L'esposizione, dal titolo “La buona luce. Franco Riceputi: un fotoamatore savignanese”, a cura di Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è promossa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: 125 anni dalla morte di Edgardo Zoli: Forlì ricorda il fotografo con una mostra di suoi scatti

Leggi anche: A Lucera il pittore Pitta e il fotografo Battista raccontano la Daunia con un incontro e una mostra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

34 # Giancarlo Basso andava forte siamo amici ora vive a Savignano sul Rubicone gli è rimasta la passione delle moto se qualcuno se lo ricorda gli giro i vostri nomi non usa Facebook mi fa fare tutto a me. - facebook.com facebook