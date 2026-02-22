Uno Bianca | Zola Predosa si ferma per ricordare Max giustiziato a 21 anni

Zola Predosa ricorda Max, ucciso a 21 anni durante una rapina della banda della Uno Bianca, un fatto che ha segnato profondamente la comunità. La cerimonia si svolge nel parco cittadino, dove è stato piantato un albero in sua memoria. La morte di Max, avvenuta il 24 febbraio 1993, ha spinto molti a chiedere giustizia e a riflettere sulla violenza di quegli anni. La gente si riunisce per onorare il giovane e mantenere vivo il suo ricordo.