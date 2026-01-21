Guidara un vegetariano al Nite Kong

Guidara, un vegetariano al Nite Kong Al Nite Kong, il cocktail bar di Patrick Pistolesi, continuano le serate dedicate alla sperimentazione tra cucina e mixology. Giovedì 22 gennaio si svolge il terzo appuntamento delle MidNite Chef Pairing Nights, un evento che unisce piatti di cucina d’autore e drink in un’atmosfera intima e curata. La rassegna si distingue per un numero limitato di coperti, luci soffuse e un ritmo studiato per offrire un’esperienza di

Al Nite Kong la notte continua a essere un territorio di sperimentazione. Giovedì 22 gennaio, nel cocktail bar romano di Patrick Pistolesi, spin off di Drink Kong, uno dei più blasonati cocktail bar italiani ed europei, va in scena il terzo appuntamento delle MidNite Chef Pairing Nights, rassegna che mette in dialogo cucina d'autore e mixology attraverso un format ormai riconoscibile: pochi coperti, luci basse, ritmo calibrato e un'alternanza serrata tra piatti e drink. Ospite della serata è Davide Guidara, chef de I Tenerumi al Therasia Resort di Vulcano, il terzo chiamato a misurarsi con il bancone del Nite Kong dopo Edoardo Fumagalli e Carlo Cracco.

