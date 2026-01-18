Piano Clima si parte Una piazza verde davanti alle Cadorna

Il Comune di Seregno avvia il progetto Piano Clima con la depavimentazione dell’area antistante le scuole Cadorna. L’intervento mira a rendere la piazza più verde e resiliente, contribuendo alla tutela ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici. La decisione, annunciata dal sindaco Alberto Rossi, rappresenta un passo importante verso un’urbanistica più sostenibile e attenta alle esigenze della comunità.

Depavimentazione dell'enorme piazzale su cui si affacciano le scuole Cadorna di Seregno. È il nuovo annuncio del sindaco Alberto Rossi, intenzionato a compiere un passo avanti per quanto riguarda la protezione della città contro i cambiamenti climatici. Tutto rientra in quel Piano Clima presentato nel 2024. Un documento che aveva consentito a Seregno di essere additato come esempio per tutta l'Italia, tanto da ricevere a Padova il premio City Vision. Era il riconoscimento al lungo lavoro condotto dall'amministrazione comunale con la professoressa Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, alla quale Rossi si era rivolto dopo i disastri dovuti al maltempo del 2023.

Dalla prima pagina - Piano sociale clima, il punto sui lavori in corso: Il Piano sociale per il clima dovrà distribuire 9,3 miliardi di euro, provenienti dalle nuove aste del sistema Ets2, a favore di famiglie e imprese più colpite dall'estensione della tassa sulla CO2 - facebook.com facebook

Energia e Politica - Piano sociale clima, il punto sui lavori in corso: Il Piano sociale per il clima dovrà distribuire 9,3 miliardi di euro, provenienti dalle nuove aste del sistema Ets2, a favore di famiglie e imprese più… dlvr.it/TQLYy9 staffettaonline.com x.com

