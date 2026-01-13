Frana sulla provinciale | almeno un mese di stop alla circolazione

È stata disposta la chiusura della strada provinciale 88 nel comune di Contrada, in provincia di Avellino, a causa di un movimento franoso verificatosi sabato scorso. La carreggiata resterà interdetta al traffico per circa un mese, al fine di permettere le operazioni di messa in sicurezza e di valutare eventuali interventi di ripristino. La situazione sarà monitorata costantemente per garantire la sicurezza degli utenti e delle aree circostanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Resterà chiusa e interdetta alla circolazione per un mese la strada provinciale 88 che sabato scorso, nel pomeriggio, è stata interessata da un movimento franoso nel territorio del comune di Contrada, in provincia di Avellino. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione convocata in Prefettura. L’arteria è l’unica a garantire i collegamenti con il capoluogo e con i comuni di Monteforte Irpino, Forino e Aiello del Sabato. Il manto stradale è sprofondato per oltre tre metri e si ipotizza che possa essere stato causato da perdite sotterranee di acqua. In questi giorni i tecnici della Provincia e dell’Alto Calore sono intervenuti sul posto per tentare di mettere in sicurezza la zona: la chiusura consentirà interventi di somma urgenza che prevedono lavori di palificazione nel tratto interessato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

