Polia frana sulla Provinciale 45 | il sindaco chiude un tratto in località Ponte Santoro

Una frana ha bloccato un tratto della Provinciale 45 a Polia, in Calabria. Il sindaco ha deciso di chiudere la strada in località Ponte Santoro per mettere in sicurezza i passanti e i mezzi che transitano in zona. Nessuno può più attraversare quella parte della strada fino a nuovo avviso. La frana si è verificata nelle ultime ore e ha causato disagi agli automobilisti. La Protezione Civile sta valutando la situazione e si aspetta che i lavori di messa in sicurezza inizino nel giro di poche ore.

Un grave movimento franoso ha determinato la chiusura di un tratto della Strada Provinciale 45, in località Ponte Santoro nel comune di Polia, in Calabria. Il provvedimento, ordinato dal sindaco tramite un'ordinanza emessa oggi, 11 febbraio 2026, mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire potenziali esondazioni causate dall'ostruzione del corso d'acqua sottostante. La situazione, descritta come di "gravissimo ed imminente pericolo", si è manifestata con il distacco di una massa rocciosa che ha riversato materiale detritico nell'alveo del fiume. Questo ha sollevato preoccupazioni per un possibile effetto diga, che potrebbe causare allagamenti sia a monte che a valle della zona interessata.

