La banda del buco ripulisce un' altra ditta orafa | colpo nella notte

Nella scorsa notte, la banda del buco ha messo a segno un nuovo furto presso una ditta orafa. A differenza di altri episodi, le casseforti sono rimaste integre, mentre sono stati sottratti metalli preziosi lasciati sui banchi di lavoro e nei laboratori. L'evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle aziende del settore e sulla gestione dei beni di valore. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Le casseforti non sarebbero state aperte. A sparire sarebbero invece stati i metalli preziosi trovati sui banchi di lavoro e nei laboratori. Oro, argento, rame. Il racimolabile nel più breve tempo possibile. È la ditta Ekisson di via Sergio Ramelli a essere finita nel mirino delle "bande del buco". Nella notte appena trascorsa, quella tra il 22 e il 23 gennaio, i soliti ignoti sono riusciti a introdursi nell'azienda e portare via metalli preziosi e semilavorati. Un colpo il cui valore resta ancora da quantificare visto che i proprietari dell'impresa stanno effettuando un accurato sopralluogo e inventario per comprendere l'entità dell'ammanco.

