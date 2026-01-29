A Monza passa la fiaccola olimpica e scatta la protesta | il presidio del centro sociale

A Monza, il passaggio della fiaccola olimpica domenica 4 febbraio si trasforma in una dimostrazione di protesta. Il centro sociale Foa Boccaccio annuncia che organizzeranno un presidio proprio in quella giornata. La notizia ha già fatto discutere tra i residenti, mentre gli organizzatori promettono di far sentire la loro voce durante il passaggio simbolico.

A Monza il passaggio della fiaccola olimpica sarà (anche) all’insegna della protesta. Lo annuncia il centro sociale Foa Boccaccio che sul suo blog comunica la manifestazione in programma il 4 febbraio, proprio in concomitanza con il passaggio della fiaccola olimpica. A organizzare la protesta è la Rete Lotte Sociali Monza e Brianza che il 4 febbraio a Monza, alle 18, organizzerà un presidio. Il ritrovo in largo Mazzini. I promotori contestano diversi aspetti della manifestazione definita, prima di tutto, “speculazione e devastazione ambientale”. “Le zone montane interessate dall’evento hanno subito un attacco pesantissimo -denunciano -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

