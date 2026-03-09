A Monza, lunedì 9 marzo, si svolge un corteo transfem che coinvolge diverse piazze italiane, promosso dal movimento Non una di meno e da vari collettivi. La manifestazione parte da piazza Castello e porta in strada persone che vogliono esprimere la loro solidarietà e rivendicazioni. La città si ferma temporaneamente per consentire questa mobilitazione di protesta.

Anche Monza oggi si ferma. Anche nella città di Teodolinda è previsto per la giornata di lunedì 9 marzo il grande corteo transfem, un evento promosso in contemporanea in numerose piazza italiane dal movimento Non una di meno e da numerosi collettivi. A Monza il ritrovo è fissato per le 18 in piazza Castello, ma al momento non è stato ancora reso noto il percorso del corteo. A scendere in piazza Uds Monza, Collettivo Pingu, Collettivo Kattive maniere, Collettivo Mlk, e Collettivo Queer Brianza. “Lunedì 9 Marzo ci riuniamo tutt3 insieme per un giorno di lotta in cui non c’è proprio niente da festeggiare – si legge sui social dell’UDS Monza -.... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Sciopero scuola 12 e 13 gennaio, a rischio le lezioni in Italia: i motivi della protesta e chi si fermaSciopero della scuola domani, lunedì 12 gennaio, e martedì 13: l'agitazione proclamata dai sindacati Flp, Confsai, Conalpe, Csle.

In piazza a Monza arriva una grande pista da sciIl conto alla rovescia sta per iniziare: le Olimpiadi Milano Cortina sono sempre più vicine e in occasione dell'arrivo della Fiamma Olimpica, il cui...

Tutti gli aggiornamenti su Monza si ferma per il grande corteo....

Temi più discussi: Monza si ferma per il grande corteo transfem: partenza da piazza Castello e i motivi della protesta; Il Monza non si ferma più: Azzi, Cutrone e Petagna abbattono il Cesena!; Il centro di riabilitazione. Aias Monza non si ferma. Il commissario rassicura: Servizi sempre garantiti; Spezia - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT.

MONZA. ARRESTATO 34ENNE DOPO FUGA CON AUTO RUBATA: INSEGUIMENTO PER LE VIE CITTADINE, INCIDENTE E TENTATIVO DI FUGA A PIEDI(mi-lorenteggio.com) Monza, 5 marzo 2026 – Nella serata del 4 marzo, durante il normale servizio di pattugliamento del territorio a Monza, una Volante della Polizia di Stato notava in via Borgazzi una ... mi-lorenteggio.com

33enne non si ferma all'alt della polizia a Monza e scappa in bici, l'epilogo della fugaArrestato a Monza un 33enne marocchino per spaccio e resistenza: fermato dalla Polizia dopo un inseguimento in bici e a piedi. virgilio.it

TELE ONE. . I tifosi rosanero contenti a fine gara, e con la testa allo scontro diretto col il Monza di sabato prossimo - facebook.com facebook

Vicenza, Stuckler: "Il gol più importante Quello a Monza contro l'Inter U23" x.com