A Montegrotto Metafisica dell’amore | uno spettacolo comico sull' universalità del sentimento

Venerdì 13 marzo alle 21 il Centro culturale Alda Merini di Montegrotto Terme ospita lo spettacolo “Metafisica dell’amore” della compagnia Le Brugole, con il testo di Giovanna Donini e Andrea Midena, e con gli interpreti Annagaia Marchioro e Roberta Lidia De Stefano. L’evento si svolge in un locale della città e prevede una rappresentazione teatrale che affronta il tema dell’amore attraverso un approccio umoristico.

Venerdì 13 marzo alle 21 il Centro culturale Alda Merini di Montegrotto Terme ospita «Metafisica dell'amore», spettacolo della compagnia Le Brugole, con testo di Giovanna Donini e Andrea Midena e con Annagaia Marchioro e Roberta Lidia De Stefano. L'appuntamento fa parte del programma di eventi promosso dall'Assessorato alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Montegrotto Terme. In scena una riflessione comica sull'amore in tutte le sue forme: lui e lei, lui e lui, lei e lei. Lo spettacolo racconta come le coppie possano essere diverse eppure vivere identiche emozioni, piaceri e dolori — una legge uguale per tutti, con piccole differenze che fanno la differenza.

