Il prisma dell’amore recensione | luce colore e sentimento filtrati in stile Netflix

Il Prisma dell’Amore è un romanzo visivo ambientato nella Londra dei primi del Novecento, che unisce elementi artistici e emozionali. Realizzato da WIT Studio e scritto da Yoko Kamio, il libro offre uno sguardo riflessivo su temi di luce, colore e sentimento. Una proposta che combina narrazione e immagini per un’esperienza intensa e coinvolgente, senza eccessi o sensazionalismi.

Il prisma dell'amore intreccia talento artistico e desiderio emotivo nella Londra d'inizio Novecento; un romanzo visivo intenso e riflessivo grazie a WIT Studio e all'autrice Yoko Kamio. Su Netflix. C'è una qualità unica nel modo in cui l'arte racconta la vita: la capacità di spezzare ciò che è semplice in molteplici sfaccettature di luce e ombra, proprio come un prisma fa con la luce bianca. Il prisma dell'amore, serie anime originale di Netflix creata da Yoko Kamio - autrice celebre per Boys Over Flowers (Hana yori Dango) - è quel tipo di racconto che usa il colore, il desiderio e le differenze culturali come vibrazioni emotive capaci di trasformare un romanzo visivo in qualcosa di profondamente umano e stratificato. Nella Londra di inizio '900, una giovane giapponese si iscrive a una celebre scuola d'arte, rimanendo spiazzata quando la rivalità con un compagno talentuoso si trasforma in amore.

