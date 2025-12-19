Campobello | l’amore al tempo del caporalato tra ulivi mafia e schiavismo Perché è uno spettacolo da non perdere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un teatro che accade mentre accade la storia. E la storia raccontata da "Campobello", debutto del 17 dicembre al Teatro Garibaldi con regia e drammaturgia di Eva-Maria Bertschy, scende con coraggio nel presente, nomi e fatti inclusi, fino a Matteo Messina Denaro — ma questo è un dettaglio. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Juve-Milan: uno spettacolo da non perdere? Anche no

Leggi anche: "Da Ravel a Crumb, la profondità del tempo in musica": concerto-spettacolo al Festival Suoni Riflessi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.