Il ricercatore Lenzi del Cnr afferma che l’obesità è una malattia cronica e recidivante, e questa convinzione deriva dai numerosi casi di pazienti che tornano a soffrire di problemi legati al peso anche dopo trattamenti. La crescente diffusione di questa condizione richiede un accesso alle cure più equo in tutte le regioni italiane, specialmente nelle aree più remote dove le strutture di assistenza sono meno presenti. La mancanza di servizi adeguati rende difficile per molte persone ricevere le cure di cui hanno bisogno per affrontare questa malattia.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "L'obesità oggi non è solo una malattia o una questione estetica. Dal punto di vista scientifico e normativo, è riconosciuta come malattia cronica e recidivante. Un passaggio fondamentale che impone un cambio di prospettiva: va diagnosticata e trattata con molta attenzione non solo per i pazienti, ma anche per la sostenibilità del Ssn". Così all'Adnkronos Salute Andrea Lenzi, presidente del Cnr, professore emerito di Endocrinologia all'università La Sapienza di Roma, alla presentazione di uno studio condotto dal Ceis - Centre for Economic and International Studies dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata, illustrato oggi a Roma sull'impatto dell'obesità e delle complicanze cardiovascolari sulla sostenibilità del Ssn. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lenzi (Cnr): "Obesità malattia cronica, serve accesso equo a cure in tutta Italia"

Italia e l’obesità come malattia cronica: una rivoluzione sanitaria con implicazioni globali

Sanità, Giuliano (UGL): "Relazione della Corte dei Conti conferma come in Italia manchi accesso equo alle cure"La relazione annuale della Corte dei Conti sulla spesa sanitaria evidenzia come, nonostante l'aumento delle risorse, il Servizio sanitario nazionale in Italia continui a mostrare criticità nell'assicurare un accesso equo alle cure.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.