Bronchiectasie esperti a Milano su malattia cronica diffusa ma spesso trascurata
A Milano, esperti si sono riuniti per parlare delle bronchiectasie, una malattia delle vie aeree che spesso viene sottovalutata. È la terza malattia cronica più comune dopo asma e Bpco, ma molte persone ancora non la conoscono abbastanza. Durante l'incontro, i medici hanno spiegato che questa condizione, se non trattata, può peggiorare nel tempo e creare problemi seri. Tuttavia, la diagnosi precoce e una gestione adeguata possono migliorare molto la qualità della vita dei pazienti.
Dopo asma e Bpco (Broncopneumopatia cronica ostruttiva) le bronchiectasie rappresenta la terza malattia cronica delle vie aeree più comune ma spesso trascurata. Si tratta di una grave malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva, che comporta una dilatazione permanente e un ispessimento delle vie aeree, causando un circolo vizioso di infezioni, infiammazione e danni irreversibili al tessuto polmonare. A fare luce sull'inquadramento clinico ed epidemiologico, sul burden della patologia per le persone affette e sui trattamenti disponibili, un media tutorial organizzato a Milano dall'azienda farmaceutica Insmed.
Salute, esperti a confronto su burden, gestione clinica e terapie delle bronchiectasie
Le bronchiectasie rappresentano una malattia polmonare infiammatoria cronica e progressiva, che richiede approcci clinici specifici.
