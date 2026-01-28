Bronchiectasie esperti a Milano su malattia cronica diffusa ma spesso trascurata

A Milano, esperti si sono riuniti per parlare delle bronchiectasie, una malattia delle vie aeree che spesso viene sottovalutata. È la terza malattia cronica più comune dopo asma e Bpco, ma molte persone ancora non la conoscono abbastanza. Durante l'incontro, i medici hanno spiegato che questa condizione, se non trattata, può peggiorare nel tempo e creare problemi seri. Tuttavia, la diagnosi precoce e una gestione adeguata possono migliorare molto la qualità della vita dei pazienti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.