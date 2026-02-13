Ucraina Zelensky | Pronti a nuove elezioni ma prima serve la fine della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il paese è disposto ad andare a votare, ma soltanto quando finiranno le ostilità e ci saranno garanzie di sicurezza solide. La guerra in Ucraina, iniziata con l’invasione russa, ha rallentato i processi politici e messo in crisi le istituzioni. Zelensky ha sottolineato che le elezioni potranno svolgersi in modo libero e sicuro solo in un clima di pace stabile e duraturo.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’ Ucraina potrebbe tenere elezioni “il prima possibile”, ma solo dopo la fine dei combattimenti e con adeguate garanzie di sicurezza. Parlando a Politico a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco e rispondendo a domande sulle pressioni internazionali per un voto anticipato, il presidente ucraino ha spiegato che la priorità resta fermare la guerra e che, se gli Stati Uniti vogliono elezioni rapide, “il modo migliore è porre fine al conflitto il prima possibile “. Zelensky ha aggiunto che sarebbe pronto a indire le elezioni qualora il presidente americano Donald Trump riuscisse a spingere il leader russo Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco di durata sufficiente: “Se il presidente Trump — e credo che possa farlo — convincesse Putin a una tregua di due o tre mesi, allora organizzeremo le elezioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Pronti a nuove elezioni, ma prima serve la fine della guerra” Guerra in Ucraina, Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Mosca. Il leader ucraino: fine della guerra più vicina che mai, ma ancora nodi Vogliamo la fine della guerra, non dell'Ucraina. Il discorso di fine anno di Zelensky Ecco la traduzione completa del discorso di fine anno di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, pronunciato alla vigilia del nuovo anno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. UCRAINI CONTRO ZELENSKY #zelensky #guerraucraina Argomenti discussi: Negoziati Russia-Ucraina, l’apertura di Zelensky: Pronti a passi concreti; Bombe russe sull'Ucraina, salta la tregua energetica. Zelensky: Ora conseguenze sui negoziati; Zelensky pronto al voto. Lui smentisce: Prima il cessate il fuoco. E annuncia nuovi colloqui negli Usa tra una settimana; Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia. Ucraina, Trump Russia pronta a fare un accordo, Zelensky dovrà muoversiESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilanciato la richiesta all’Ucraina di accelerare il percorso negoziale con la ... ticinonotizie.it Ucraina, Zelensky: Pronto a continuare la guerra. Non costringerò il mio popolo ad accettare un cattivo accordoPutin bombarda Odessa, allarme dell'Onu: Ci sono oltre 5 mila case senza riscaldamento e 300 mila persone sono senza acqua ... affaritaliani.it Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #12febbraio #Ucraina #Kiev #Zelensky #Russia #AldenBiesen #GiorgiaMeloni #Trump #Netanyahu #Israele #BoardofPeace #Iran #Niscemi #Maltempo #CransMontana #Lourdes #PapaLeoneXIV #Mattarella #Olimpiadil - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #12febbraio #Ucraina #Kiev #Zelensky #Russia #AldenBiesen #GiorgiaMeloni #Trump #Netanyahu #Israele #BoardofPeace #Iran #Niscemi #Maltempo #CransMontana #Lourdes #PapaLeoneXIV #Mattarella #Olimpiadil x.com