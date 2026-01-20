Debutto nel 2026 per Curiosando il mercatino di Ancona per gli amanti del collezionismo del vintage e dell’artigianato

Nel gennaio 2026, Curiosando inaugura la sua prima edizione dell’anno ad Ancona, offrendo agli appassionati di collezionismo, vintage e artigianato un’occasione di incontro e scoperta. Il mercatino si svolgerà il 24 e 25 gennaio, dalle 9 alle 19, in piazza Cavour, con ingresso libero. Un appuntamento dedicato a chi desidera esplorare e valorizzare il patrimonio di oggetti unici e fatti a mano.

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) ANCONA - Il 24 e 25 gennaio (dalle 9 alle 19, con ingresso libero) piazza Cavour si trasformerà in un vivace palcoscenico per la prima edizione dell’anno del mercatino Curiosando. Questo evento, ormai un appuntamento atteso, non solo celebra il collezionismo, ma offre anche un’opportunità unica per scoprire tesori d’antiquariato e oggetti vintage che raccontano storie affascinanti. Il mondo del collezionismo è un universo ricco di emozioni, dove ogni oggetto ha una storia da narrare.🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Appuntamento di novembre con "Curiosando": il mercatino del vintage di Ancona si sposta in Viale della Vittoria Weekend con Curiosando: il mercatino vintage che anticipa il NataleIl weekend del 13 e 14 dicembre, Ancona ospiterà il mercatino Curiosando al Viale della Vittoria, un evento dedicato agli amanti del vintage e delle atmosfere natalizie. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Retrò al debutto nel 2026. Domani la prima iniziativa. Bilancio da grandi numeri; EHF EURO 2026: l’Italia cede all’Islanda nella sfida d’esordio alla Kristianstad Arena; Immergiti Nelle profondità per il debutto di Glimmet in Pokémon GO!; SailGP apre la stagione 2026 a Perth: vento fresco e debutto ufficiale per la nuova formazione del team italiano. Dopo tanta attesa NVIDIA prepara i suoi chip ARM per laptop: debutto previsto entro la metà del 2026 - NVIDIA lancerà quest'anno i chip ARM per laptop N1/N1X, progettati per il mercato consumer e Windows on ARM. Basati su processo TSMC a 3nm. multiplayer.it Asi debutta al Motor Bike Expo 2026 con un tributo a Ducati - L'Automotoclub Storico Italiano debutta al Motor Bike Expo 2026, in programma dal 23 al 25 gennaio nei padiglioni di Veronafiere, partecipando per la prima volta alla rassegna internazionale dedicata ... ansa.it LA PIMPA (dal 1975) con il suo debutto sul CORRIERE DEI PICCOLI qui con curiosità, storia, VIDEO SIGLA CARTONE e tante FOTO facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.