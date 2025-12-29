Dai prodotti enogastronomici all' artigianato artistico | successo per il Mercatino di Natale

Il Mercatino di Natale in piazza Cavour ad Ancona, promosso da Confartigianato, si è concluso con un bilancio molto positivo. L’evento ha attratto cittadini e visitatori, offrendo una vasta selezione di prodotti enogastronomici e artigianali. Questa iniziativa rappresenta un momento importante per valorizzare le tradizioni locali e sostenere le attività artigianali, contribuendo a mantenere viva l’atmosfera natalizia nel centro della città.

ANCONA - Bilancio più che positivo per il Mercatino di Natale in piazza Cavour promosso da Confartigianato che, anche quest'anno, ha saputo richiamare cittadini e visitatori nel cuore della città durante il periodo delle feste. Smontate le casette di legno per lasciare spazio agli eventi di.

