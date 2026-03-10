a firenze il focus sulla televisione italiana col libro di giandomenico crapis

A Firenze, il 16 marzo alle 17, si tiene una presentazione presso la Fondazione Rosselli del libro di Giandomenico Crapis intitolato

Firenze, 10 marzo 2026 - Il 16 marzo, con inizio alle ore 17, la Fondazione Rosselli di Firenze ospita la presentazione del libro di Giandomenico Crapis 'La democrazia non è un talkshow. Saggio storico sulla televisione italiana' (Baldini + Castoldi, 2025). Sarà presente l'autore. All'evento, ad accesso libero presso la sede di via degli Alfani 101r, parteciperanno la vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera, il professore ordinario dell'Università di Firenze Carlo Sorrentino. “Il libro di Crapis è un utile vademecum per ricostruire il rapporto della politica italiana con la televisione – ha affermato Sorrentino -. L'autore riesce a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

