Il progetto di educazione civica Citizen Kit torna a coinvolgere le scuole con un focus sulla Costituzione italiana

Da forlitoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo continuo sviluppo, l’undicesima edizione della rassegna di educazione civica "Citizenkit" torna anche nel 2026 con l'intento di portare docenti e, soprattutto, studenti a riflettere su uno dei più importanti anniversari del calendario civile italiano: l’Ottantesimo dal referendum.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Citizen Kit

Progetto ICARO 26: torna l’educazione stradale nelle scuole. Registrazioni scuole dal 1° dicembre. NOTA

“Stories that Move”: dalla Casa di Anna Frank il kit didattico gratuito per lingue ed educazione civica. 5 percorsi pronti all’uso

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Citizen Kit

Argomenti discussi: Al via il progetto di educazione civica ed educazione stradale per i più piccoli; Nelle scuole secondarie di primo grado si è concluso il progetto di educazione stradale 'Be Safe'; Alimenta la mente: al via nel Vco il progetto di educazione alimentare e ambientale; Stappiamo e raccogliamo: progetto di educazione ambientale per gli studenti e sostegno alla ricerca.

il progetto di educazioneEducazione ambientale e impegno civico: concluso il progetto de La Via della Felicità alla scuola San Giovanni BoscoEducazione ambientale e impegno civico: concluso il progetto de La Via della Felicità alla scuola San Giovanni Bosco ... statoquotidiano.it

Stappiamo e raccogliamo: progetto di educazione ambientale per gli studenti e sostegno alla ricercaAl centro la raccolta dei tappi in plastica da parte degli studenti, che vengono conferiti all’impianto Civeta di Cupello per il riciclo, trasformando un rifiuto in risorsa e contribuendo alla riduzio ... chietitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.