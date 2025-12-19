Ieri a Roma si è svolta la quinta edizione del Premio Antonio Catricalà, un evento che rende omaggio a figure di spicco come Sabino Cassese e Andrea Illy. La cerimonia, svoltasi nella Sala Einaudi di Confedilizia, ha celebrato il ricordo di un giurista e servitore dello Stato, simbolo di integrità, equilibrio e responsabilità civica. Un momento importante per riflettere sui valori fondamentali della nostra società.

© Iltempo.it - Premi, il Catricalà 2025 a Sabino Cassese e Andrea Illy

Roma, (Adnkronos) - Si è tenuta ieri a Roma, presso la Sala Einaudi di Confedilizia, la quinta edizione del Premio Antonio Catricalà, appuntamento che celebra la memoria di un giurista e servitore dello Stato, simbolo di rigore, equilibrio e senso delle responsabilità civiche. Nel corso della cerimonia il riconoscimento è stato conferito a Sabino Cassese, uno dei più autorevoli esponenti del pensiero giuridico italiano, e ad Andrea Illy, in segno di apprezzamento rispettivamente per una vita straordinaria dedicata allo studio del diritto e al servizio del bene comune, e per l'impegno nel mondo dell'impresa e nella promozione di valori di eccellenza e responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Buon compleanno Mara Venier, Claudio Ranieri, Sabino Cassese

Leggi anche: La proposta di Sabino Cassese: “Per combattere l’astensionismo facciamo votare dai 16 anni”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Premio Antonio Catricalà 2025 a Sabino Cassese e Andrea Illy - Nel ricordo di Antonio Catricalà si è svolto il premio a suo nome, assegnato al giurista Sabino Cassese e all'imprenditore Andrea Illy ... italpress.com