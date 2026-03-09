Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa | cosa vuol dire e cosa accade ora

Il presidente della Repubblica ha convocato per venerdì alle 10 il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale. La riunione coinvolgerà i massimi rappresentanti delle forze armate e delle autorità militari. L'incontro si svolgerà nel palazzo presidenziale e riguarderà questioni di sicurezza e difesa nazionale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui temi che verranno trattati.

Il presidente della Repubblica ha convocato per venerdì prossimo alle 10 il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale. Sul tavolo la guerra in Iran e gli effetti della crisi in Medio Oriente. Una convocazione straordinaria resa necessaria dai recenti sviluppi internazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La decisione, Mattarella vuole convocare il Consiglio supremo di Difesa. Cosa succedeL’escalation internazionale legata alla guerra in Iran e alle tensioni tra Stati Uniti ed Europa spinge il Quirinale a valutare una mossa... Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa venerdì 13 marzoSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Aggiornamenti e notizie su Mattarella ha convocato il Consiglio... Temi più discussi: Mattarella convoca il consiglio supremo di difesa venerdì sull'Iran; Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella: È il momento più difficile degli ultimi decenni; Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al Quirinale; Meloni e Crosetto al Quirinale, oggi il voto sulle comunicazioni. Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade oraIl presidente della Repubblica ha convocato per venerdì prossimo alle 10 il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale ... fanpage.it Consiglio Supremo di Difesa convocato da Mattarella per valutare gli effetti della guerra in Medio OrienteIl presidente Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per il 13 marzo 2026 per esaminare la guerra in Iran e le conseguenze per il contesto internazionale, ribadendo l'importanza del di ... notizie.it Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione inter - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo. #ANSA x.com