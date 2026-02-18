Esordio teatrale di Gabriele Muccino | sul palco del Celebrazioni A casa tutti bene

Gabriele Muccino debutta nel teatro con “A casa tutti bene” al Teatro Celebrazioni di Bologna, portando sul palco una versione teatrale del suo film di successo. La causa di questa novità è il desiderio di esplorare un nuovo linguaggio artistico e coinvolgere il pubblico in modo diverso. Lo spettacolo andrà in scena venerdì, sabato e domenica sera, con repliche alle ore 21. Muccino ha scelto di adattare la sua storia alle scene, creando un’esperienza più intima e diretta. La prima rappresentazione è prevista per questa settimana.

Arriva a Bologna l'atteso esordio teatrale di Gabriele Muccino: "A casa tutti bene", adattamento del suo celebre film premiato con il David dello Spettatore, che sarà in scena al Teatro Celebrazioni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio (feriali ore 21.00; domenica ore 17.30). Scritto dal regista con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, lo spettacolo schiera Roberto Crea alle scene, Angelica Russo ai costumi e Marco Macrini alle luci, con la video grafica di Mirko Ruggiero e Jacopo Reale. Le musiche originali portano la firma di Nicola Piovani, già autore della colonna sonora cinematografica.