A Briga le Voci di donne dalla Palestina occupata

A Briga Novarese si terrà un evento dedicato alle donne, con la partecipazione di due rappresentanti dei movimenti femminili palestinesi. La giornalista Manuela Borraccino condurrà il confronto, che si svolgerà nel mese dedicato alle donne. L'iniziativa prevede un dialogo tra le ospiti e il pubblico presente, con focus su temi relativi alle donne della Palestina occupata.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Proprio nel mese dedicato alle donne, a Briga Novarese è in programma un evento speciale con due tra le più autorevoli voci dei movimenti femminili palestinesi in dialogo con la giornalista Manuela Borraccino. L'appuntamento con “La Resistenza silenziosa. Voci di donne dalla Palestina occupata” è per sabato 14 marzo alle ore 15,30 nel salone della Biblioteca comunale di Briga. Fadwa Khawaja, direttrice del Jerusalem Center for Women in collegamento da Gerusalemme, e Sulaima Ramadan, fondatrice e Ceo di Ibtikar for Empowerment and Social Entrepreneurship in collegamento da Betlemme, dialogheranno con Manuela Borraccino, saggista esperta di Medio Oriente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

