Il caso del cuore bruciato | il viaggio dell' organo dall' Alto Adige in un box di palstica ora sequestrato
Il cuore bruciato, che ha portato il bambino di Bolzano a ricevere un trapianto, ha percorso un tragitto complicato dall’Alto Adige fino a finire in un contenitore di plastica sequestrato dalle autorità. Le indagini rivelano che l’organo è stato trasportato in condizioni discutibili, sollevando dubbi sulla procedura seguita. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato il cuore e avviato accertamenti approfonditi.
Emergono nuovi sviluppi per quanto riguarda la vicenda del bimbo cui è stato trapianto un cuore cosiddetto “bruciato”, vicenda che coinvolge anche Bolzano. Il contenitore utilizzato per il trasporto del cuore destinato al trapianto sul bambino di due anni ricoverato all’Ospedale Monaldi, e sequestrato dai Carabinieri del Nas di Napoli, era di tipo “non tecnologico”, pur trattandosi di un box normalmente in uso nella struttura per questo tipo di trasporto, anche se potrebbe non essere dotato di tutte le specifiche caratteristiche dei dispositivi più avanzati progettati per la conservazione degli organi a temperatura controllata.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Bimbo con il cuore bruciato, l'organo ha viaggiato in un «normale box di plastica»: sequestrato il contenitore
Un bambino di Napoli ha subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma il cuore è stato danneggiato durante il trasporto perché era stato sistemato in un normale contenitore di plastica rigida.
Caso cuore bruciato: l’organo sarebbe stato trasportato in un box di plastica
Il cuore bruciato sarebbe stato trasportato in un contenitore di plastica, secondo quanto emerge dall'inchiesta, a causa del ghiaccio secco che lo ha lettermente danneggiato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cuore bruciato, l’avvocato: L’ospedale Monaldi ha valutato tutte le possibilità per salvare il bimbo?. L’ipotesi di un organo artificialeIl legale della famiglia solleva dubbi sulle possibilità terapeutiche esplorate per il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato ... ilfattoquotidiano.it
Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Il bambino trapiantato con un cuore danneggiato a Napoli, cosa è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it
