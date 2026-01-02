Maltempo in arrivo il gelo in Alto Adige | previsti -20 gradi

Le temperature in Alto Adige sono in diminuzione, con minime che potrebbero raggiungere i -20 gradi nei prossimi giorni. Non sono previste nevicate, ma il clima si manterrà molto freddo. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le necessarie precauzioni per affrontare il gelo.

Temperature in picchiata in Alto Adige. Nei prossimi giorni minime fino a -20 gradi, senza nevicate previste. Gelo soprattutto in montagna e a fondovalle.

Freddo Artico in arrivo: occhio al Gelo nella Notte di San Silvestro - Dopo una fase che ha visto un soleggiamento generoso e temperature spesso superiori alla media stagionale, il 2025 saluterà con il botto. ilmeteo.it

Meteo: Prossima Settimana con maltempo invernale, gli aggiornamenti - Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l'arrivo di correnti d'aria di origine artica molto fredde che irromperanno sui nos ... ilmeteo.it

MALTEMPO, PIOGGE E TEMPORALI IN ARRIVO SULLA CAMPANIA La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo... x.com

