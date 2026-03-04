Secondo un report della Fiom, durante il governo Meloni sono state vendute a società estere 255 aziende metalmeccaniche italiane. Tra queste, la Cpc di Modena, con 730 dipendenti e attiva da 60 anni nel settore delle plastiche rinforzate con fibra di carbonio per auto, è passata alla giapponese Mitsubishi Chemical Group. La transazione ha coinvolto una realtà storica del settore.

I 730 dipendenti della modenese Cpc, da 60 anni specializzata in plastica rinforzata con fibra di carbonio per le auto, è finita nelle mani della giapponese Mitsubishi Chemical Group. Mentre Piaggio Aerospace è ora della turca Baykar Makina insieme ai suoi 630 lavoratori. La Omb Saleri è stata venduta a un fondo statunitense. E così via, fino a 255 aziende italiane ora controllate da investitori stranieri. Minimo comun denominatore? La cessione è avvenuta dopo il novembre 2022, quando si è insediato il governo Meloni, quello che ha voluto esplicitamente citare il “made in Italy” nel nome del ministero delle Imprese. Senza contare gli ingressi con quote di minoranza, che sono altre 60 e come nel caso della Cpc aprono spesso le porte a una vendita totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sotto il governo Meloni 255 aziende metalmeccaniche italiane vendute a società estere: il report della Fiom

