La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Franco Miccichè, ha approvato all’unanimità la manifestazione di interesse per l’acquisizione di due immobili confiscati alla criminalità organizzata, situati in via degli Eucalipti, nel quartiere Villaggio Mosè.Boom di beni confiscati alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Due immobili confiscati alla mafia diventeranno spazi pubblici: ok alla manifestazione d’interesse

Finanziaria, l'Ars accelera: sì alla stabilizzazione dei trattoristi Esa, fondi per i beni confiscati alla mafia; Sicilia, Intravaia: via libera a 15 milioni per la riqualificazione degli edifici e 5 milioni per i beni confiscati; Partinico, la mafia perde un altro pezzo, al Comune va…..

Mafia ed estorsioni: confiscati beni per 1,5 milioni di euro a pluripregiudicato di Torremaggiore - Si tratta di 14 immobili, due compendi aziendali e disponibilità finanziarie. lagazzettadelmezzogiorno.it

Fisco, mafie e pubblica amministrazione, in Emilia-Romagna confiscati in un anno 2,2 milioni di euro - Il protocollo tra Guardia di Finanza e Procura generale ha portato nel 2025, in Emilia- corrieredibologna.corriere.it

Beni confiscati alle mafie, cresce la trasparenza. Ma non ovunque - Cresce, e non poco, la trasparenza dei Comuni sui beni loro assegnati. avvenire.it

In provincia di Lecco sono 39 gli immobili confiscati alla criminalità organizzata - facebook.com facebook

“I beni confiscati devono rappresentare un'opportunità per il territorio e un simbolo di riscatto contro il malaffare”. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Fabrizio Ricci, sull’immobile di Massa Martana affidato al Comune #regioneumbria consiglio x.com