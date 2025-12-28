Beni confiscati alla mafia L’elenco dei 12 immobili
In base all’ultimo report della Regione Toscana in materia, è necessario in questa fine 2025 aggiornare quanto sappiamo sulle sottili infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata in provincia di Siena. Un passo indietro allo scorso agosto quando venne inaugurata la nuova sede del Circolo Arci in un immobile confiscato alla mafia, un fondo cioè che era nella disponibilità di una società legata alla criminalità organizzata. All’iniziativa erano intervenuti Paolo Gorelli, presidente del Circolo Arci Ponte a Tressa; Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia; Serenella Pallecchi, presidente territoriale Arci Siena; Stefano Ciuoffo, ex assessore alla legalità della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
