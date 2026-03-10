62,7% dei Dirigenti si sente attrezzato contro il burnout ma si dichiara impreparato ad affrontare i casi di aggressione ai docenti

Secondo un’indagine, il 62,7% dei dirigenti scolastici si sente preparato a gestire il burnout, mentre si dichiara impreparato di fronte a eventuali aggressioni ai docenti. La realtà scolastica sta cambiando, ma la maggior parte dei dirigenti percepisce ancora lacune nella gestione di situazioni di conflitto o violenza all’interno delle scuole. La trasformazione coinvolge aspetti che vanno oltre l’uso delle tecnologie.

La trasformazione della scuola non riguarda soltanto l’innovazione tecnologica, ma coinvolge soprattutto modelli di leadership e gestione delle comunità educative. È quanto emerge dall’indagine nazionale “La scuola tra presente e futuro: focus sui bisogni formativi”, realizzata dal Centro Ricerche Themis e da As Programma il Futuro, con il contributo alla diffusione dell’ Anp di Roma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

