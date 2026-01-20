Generazione Z sensibile all’ambiente ma poco informata | il 70% dichiara attenzione alla sostenibilità solo il 30% si sente competente nella gestione dei rifiuti

La Generazione Z dimostra un’attenzione crescente verso la sostenibilità, con oltre il 70% che dichiara di preoccuparsi per l’ambiente. Tuttavia, solo il 30% si sente adeguatamente informata sulla gestione dei rifiuti e pratiche sostenibili. Questo sviluppo evidenzia l’importanza di offrire strumenti e informazioni chiare per supportare i giovani nel loro impegno quotidiano verso un stile di vita più responsabile.

La Generazione Z mostra una sensibilità ambientale diffusa che si riflette nelle scelte quotidiane di oltre due ragazzi su tre. La consapevolezza su temi come la gestione dei rifiuti e l’economia circolare presenta lacune significative. La scuola emerge come contesto privilegiato per costruire una corretta educazione ambientale. L’indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con CONOU – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati – ha coinvolto un campione di 1.500 giovani tra i 14 e i 24 anni con l’obiettivo di analizzare il rapporto delle nuove generazioni con i temi ambientali. La ricerca ha esaminato la gestione dei rifiuti e la conoscenza dei materiali più critici per l’ecosistema.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Studio CeRProS sul diabete pediatrico: solo l’11% dei genitori si sente sicuro nella gestione della patologia. Il 72% chiede supporto emotivo nonostante le competenze tecniche acquisite

Paupisi Comune Rifiuti Free 2025: un riconoscimento per l’impegno della comunità nella gestione dei rifiutiIl Comune di Paupisi ha raggiunto l’importante traguardo di essere ufficialmente riconosciuto come Comune Rifiuti Free 2025, un attestato che premia l’impegno della comunità nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Generazione Z? Green, ma a metà: il 70% si dice sensibile all’ambiente, solo il 30% si sente davvero informato.

La Generazione Z? Green, ma a metà: il 70% si dice sensibile all’ambiente, solo il 30% si sente davvero informato - I giovani di oggi mostrano una forte attenzione ai temi ambientali, ma la consapevolezza non sempre si traduce in conoscenze solide e comportamenti pienamente informati. skuola.net

Buongiorno a tutti, ho un parquet verniciato da poco e molto sensibile ai graffi ma anche un gatto che lascia spesso peli in giro. La casa al di là dei tavoli con sedie e di qualche mobile non presenta ostacoli in altezza significativi. Non ho un problema di budget - facebook.com facebook