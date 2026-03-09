Imprese a Bologna un imprenditore su tre si sente solo e a rischio burnout

A Bologna, un imprenditore su tre si sente solo e rischia il burnout, secondo un’indagine recente. Il rapporto tra imprenditori e stress si sta facendo più evidente e preoccupante, con molte persone che dichiarano di sentirsi isolate nel gestire le proprie attività. La situazione riguarda aziende di diverse dimensioni e settori, evidenziando una problematica diffusa tra coloro che guidano le imprese locali.

Il tessuto imprenditoriale italiano, e quello bolognese in particolare, continua a distinguersi per dinamismo e capacità di iniziativa. Ogni anno nascono nuove attività tra piccole e medie imprese, microimprese e liberi professionisti, alimentando un sistema economico diffuso e radicato nel territorio. Accanto a questa vitalità emerge però una fragilità sempre più evidente: la difficoltà nel consolidare la crescita e nel sostenere nel tempo la gestione dell'attività. Anche a Bologna, dove il sistema produttivo è fortemente caratterizzato da piccole imprese e professionisti, il peso delle decisioni strategiche ricade spesso su una sola persona.