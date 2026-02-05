La discussione sulla nuova carta docente fa emergere divisioni tra i sindacati. Mentre Flc Cgil denuncia una riduzione delle risorse, Cisl e Gilda si dicono soddisfatti dell’annuncio. Uil invece chiede che anche il personale Ata venga incluso nella misura. La proposta del ministro dell’Istruzione genera reazioni diverse tra le sigle sindacali, che ora si confrontano sulle modalità e sui numeri.

La “nuova” carta docente, annunciata dal ministro dell’Istruzione e del Merito su ilfattoquotidiano.it, divide il mondo del sindacato. Se Cisl Scuola e Gilda degli insegnanti si ritengono soddisfatti dei cambiamenti messi in atto a viale Trastevere, la segretaria della Flc Cgil, Gianna Fracassi punta il dito contro il governo sottolineando la diminuzione di cento euro che vi sarà nel borsino elettronico: “ Una riduzione ingiusta e non compensata da misure sostitutive. Invece di adeguare il fondo per la carta al costo della vita — considerando che dal 2015 l’inflazione ha eroso del 20% il potere d’acquisto — la cifra è stata drasticamente decurtata anche nel suo valore nominale, limitando sensibilmente la capacità dei docenti di investire nella propria formazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova carta docente, sindacati divisi. Flc Cgil: "Cifra decurtata". Cisl e Gilda "soddisfatti", Uil: "Si includa anche il personale Ata"

La vertenza Inalca si fa sempre più complicata.

Il decreto che definisce il nuovo importo della Carta Docente per il 202526 sta per essere approvato.

