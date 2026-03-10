Quattordici caseifici trentini hanno avviato la produzione di Trentingrana grazie a uno stanziamento di 43 milioni di euro, destinato a rafforzare la filiera. La somma è stata ufficialmente assegnata e coinvolge direttamente le aziende che operano nel settore. La decisione riguarda esclusivamente il sostegno alla produzione del formaggio e i relativi investimenti.

Quarantatré milioni di euro sono stati ufficialmente stanziati per potenziare la filiera del Trentingrana, coinvolgendo quattordici caseifici trentini sotto l’egida del Consorzio. Questa operazione, attiva dal 10 marzo 2026, unisce finanziamenti bancari e contributi a fondo perduto per modernizzare le strutture produttive. L’iniziativa prende il nome di Trentingrana: il sapore della qualità e della sostenibilità e si colloca nel V Bando dei Contratti di Filiera gestito dal Masaf. Non si tratta di una semplice iniezione di liquidità, ma di un piano strutturato che vede coinvolti attori chiave come Concast e diverse banche cooperative. L’obiettivo è chiaro: trasformare risorse economiche in investimenti tangibili per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 43 milioni per il Trentingrana: 14 caseifici al via

