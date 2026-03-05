Tasteatlas nomina Rocca Toscana Formaggi tra i migliori caseifici al mondo

Rocca Toscana Formaggi è stata inserita da Tasteatlas tra i migliori caseifici al mondo. La notizia arriva da Arezzo, dove l’azienda si distingue nel settore lattiero-caseario per la qualità dei suoi prodotti. Il riconoscimento conferma la presenza di un caseificio che ha saputo affermarsi a livello internazionale, attirando l’attenzione di esperti e appassionati del settore. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 5 marzo 2026.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Importante riconoscimento internazionale per Rocca Toscana Formaggi, realtà produttiva con sede ad Arezzo e profondamente legata alla tradizione casearia della Maremma grazie al caseificio di Roccastrada: il celebre portale gastronomico TasteAtlas - nel suo report annuale - ha inserito il caseificio tra i migliori produttori di formaggi al mondo con un punteggio di 4.7 su 5. Un traguardo che valorizza il lavoro, la visione e la filosofia produttiva di Rocca Toscana Formaggi, azienda che negli anni ha costruito la propria identità puntando su qualità, selezione attenta delle materie prime e controllo rigoroso di ogni fase della lavorazione.