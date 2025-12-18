Il Parmigiano Reggiano vola | 66 milioni di euro di ricavi investimenti per 43 milioni
Il Parmigiano Reggiano dimostra ancora una volta la sua forza: con ricavi di 66 milioni di euro e investimenti per 43 milioni, conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama alimentare italiano. Oggi, 18 dicembre, si è svolta l’Assemblea generale dei Consorziati, un momento importante per approvare il bilancio preventivo 2026 e tracciare il futuro di questa eccellenza tutelata.
Oggi, giovedì 18 dicembre, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria dei Consorziati del Parmigiano Reggiano per l'approvazione del bilancio preventivo 2026. La plenaria ha deliberato un bilancio con 66,05 milioni di euro di ricavi, di cui 20,20 milioni di euro andranno a coprire i costi di.
