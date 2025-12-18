Il Parmigiano Reggiano vola | 66 milioni di euro di ricavi investimenti per 43 milioni

Il Parmigiano Reggiano dimostra ancora una volta la sua forza: con ricavi di 66 milioni di euro e investimenti per 43 milioni, conferma il suo ruolo di eccellenza nel panorama alimentare italiano. Oggi, 18 dicembre, si è svolta l’Assemblea generale dei Consorziati, un momento importante per approvare il bilancio preventivo 2026 e tracciare il futuro di questa eccellenza tutelata.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.