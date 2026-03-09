Chivasso | 396 cani venduti 230mila euro e maltrattamenti smascherati

La procura di Ivrea ha chiuso le indagini su una rete criminale attiva a Chivasso, coinvolgendo la vendita di 396 cani per un totale di 230 mila euro. Sono stati scoperti episodi di maltrattamenti e il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di una donna di 64 anni e dei suoi due figli. La vicenda riguarda attività illecite legate al commercio di animali nella zona.

La procura di Ivrea ha concluso le indagini su una rete criminale operante a Chivasso, chiedendo il rinvio a giudizio per una donna di 64 anni e i suoi due figli. Tre veterinari sono stati coinvolti nell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Daniele Piergianni, che ha smascherato un allevamento abusivo attivo da sei anni. In questo periodo la famiglia ha venduto 396 cani, incassando circa 230mila euro attraverso vendite online di animali presentati come razza pura ma privi di pedigree. L’indagine ha portato alla luce non solo il maltrattamento degli animali, tenuti in condizioni igieniche precarie, ma anche reati contro il patrimonio come estorsioni commesse nei confronti di cittadini comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

