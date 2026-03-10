Il 3 giugno è stata presentata la Décolleté ‘Ambra’ di 3Juin, una scarpa platform di colore viola. La scarpa si distingue per il design con tacco alto e piatto robusto, pensato per offrire supporto e stile. La notizia riguarda esclusivamente il lancio del prodotto e le sue caratteristiche estetiche, senza approfondimenti su altri aspetti commerciali o contestuali.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’impatto visivo del Décolleté ‘Ambra’: stile platform e dettagli. Il 3Juin Décolleté ‘Ambra’ si presenta come un esempio emblematico della rinascita dello stile platform, un’estetica che ha radici profonde nella moda degli anni ’70 e ’90 ma che oggi viene riproposta con una sensibilità contemporanea. Il colore viola acceso non è solo una scelta cromatica casuale; è un elemento di rottura che trasforma la scarpa da semplice accessorio a dichiarazione stilistica forte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 3Juin Décolleté ‘Ambra’: guida alla scarpa platform viola

Articoli correlati

Leggi anche: Cosa sono le décolleté a mandorla: la scarpa più dolce (e di tendenza) della PE 2026

Il calabrese Commisso alla guida della "Viola" tra alti e bassi: la creazione del Viola Park e il "sogno" stadio rimasto nel cassettoNon avrebbe voluto mollare, nè la Fiorentina né la battaglia che stava conducendo da tempo contro i gravi problemi di salute che lo avevano costretto...