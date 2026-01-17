Il calabrese Commisso alla guida della Viola tra alti e bassi | la creazione del Viola Park e il sogno stadio rimasto nel cassetto

Il calabrese Commisso guida la Fiorentina attraverso momenti di incertezza, tra successi e difficoltà. La creazione del Viola Park rappresenta un passo importante nel progetto del club, mentre il sogno di uno stadio di proprietà rimane un obiettivo ancora da realizzare. Nonostante le sfide personali e professionali, Commisso continua a sostenere la squadra, mantenendo saldo l’impegno verso il futuro della Fiorentina.

Non avrebbe voluto mollare, nè la Fiorentina né la battaglia che stava conducendo da tempo contro i gravi problemi di salute che lo avevano costretto a stare lontano dall’Italia e da Firenze nel 2025. Le ultime dichiarazioni Rocco Commisso (imprenditore italo americano nato a Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria) le aveva affidate a La Nazione l’11 dicembre scorso e anche allora aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di cedere il club viola nonostante le voci che periodicamente circolavano al riguardo sommate alla situazione di classifica della squadra, inaspettatamente in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

