3,8 milioni per il Veneto | 131 ricercatori assunti subito

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha firmato un decreto che mette a disposizione 3,8 milioni di euro destinati alle università del Veneto. Grazie a questa somma, saranno assunti immediatamente 131 ricercatori in diverse strutture della regione. La decisione riguarda esclusivamente le università venete e le nuove assunzioni avranno effetto a breve.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha appena firmato un decreto che sblocca 3,8 milioni di euro per le università del Veneto, permettendo l'assunzione di 131 nuovi ricercatori. L'ateneo veronese riceverà 560 mila euro per ingaggiare 19 professionisti, di cui la metà legata ai progetti del Pnrr. Questa mossa non è un semplice trasferimento di fondi, ma rappresenta il tentativo concreto del governo di trasformare competenze temporanee in carriere stabili. La ministra Anna Maria Bernini ha confermato che l'obiettivo è evitare che il lavoro svolto negli ultimi anni si disperda con la fine dei finanziamenti europei.