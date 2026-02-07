Spaccio nei pressi della villa comunale 20enne arrestato Trovati hashish e bilancino

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nei pressi della villa comunale durante un normale controllo di polizia. Gli agenti hanno trovato hashish e un bilancino all’interno dello zaino del ragazzo, che ora si trova in commissariato. L’operazione è nata da un servizio di controllo del territorio che si è concluso con l’arresto e il sequestro di droga.

Controlli serali dei carabinieri: il giovane fermato con droga e contanti. Accertata anche una cessione avvenuta poco prima del controllo Un servizio di controllo del territorio si è trasformato in un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, 7 febbraio, i carabinieri della Stazione di Calvi Risorta hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di hashish. Il giovane è stato notato dai militari nei pressi della villa comunale di via Padre Pio, dove si trovava in compagnia di altri ragazzi. L'atteggiamento sospetto ha spinto i carabinieri a procedere a un controllo più approfondito.

