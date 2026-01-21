Nella giornata del 21 gennaio 2026, a Imola, è stata eseguita un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un 20enne. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati quantitativi di cocaina e circa un chilo di hashish. L'intervento si inserisce in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino.

Imola, 21 gennaio 2026 – Dai giovani malviventi, a zonzo per la città, al maxi spacciatore, nel cuore del centro. Gli agenti di Polizia del commissariato di Imola, dopo aver seguito e fermato quattro ragazzini tunisini, sono risaliti al ’pesce grosso’, un classe 2005, anche lui originario del paese nord africano. E una volta perquisita la sua stanza, in una struttura ricettiva in via Cavour, nei vari scompartimenti i poliziotti hanno trovato circa un chilo di hashish diviso in diverse panetti, 50 grammi di cocaina già divisi in dosi e ben cinquemila euro in contanti, in banconote da 10, 20, 100, 200 e soprattutto 50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi operazione anti spaccio, arrestato un 20enne: in casa cocaina e un chilo di hashish

Andava di casa in casa a consegnare cocaina e hashish: 20enne arrestato dopo essere stato pedinato per oreUn giovane di 20 anni è stato arrestato dopo essere stato pedinato per ore.

