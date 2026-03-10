A Sampierdarena, 250 bambini sono stati evacuati da otto scuole a causa di problemi di miasmi che hanno reso necessaria la loro temporanea uscita dagli edifici. Le autorità hanno preso questa decisione per garantire la sicurezza dei minori coinvolti, mentre le strutture interessate sono state chiuse temporaneamente in attesa di ulteriori verifiche. Nessun altro dettaglio sulle cause dell'incidente è ancora stato comunicato.

Duecentocinquanta minori sono stati allontanati dalle strutture educative di Sampierdarena a causa della presenza di miasmi. La decisione è stata presa dalla dirigente Anna Maria Repetto, mentre il presidente Colnaghi segnala carenze strutturali nel municipio. L’evacuazione ha interessato sia un asilo nido che una scuola elementare nella zona. Il problema non riguarda un singolo edificio isolato, ma si estende ad altre otto scuole della città dove sono state rilevate infiltrazioni idriche. La catena delle responsabilità amministrative. Il presidente Colnaghi ha messo in luce la gravità della situazione infrastrutturale esistente. Secondo le dichiarazioni raccolte, l’amministrazione dispone solo di due idraulici per gestire le emergenze nell’intero territorio municipale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 250 bambini evacuati: miasmi bloccano 8 scuole

Articoli correlati

Soldati italiani in Medio Oriente, quanti sono e dove si trovano. Crosetto: «In 250 evacuati in Arabia Saudita»Con la fragile situazione geopolitica in atto cresce l'apprensione per i soldati italiani di stanza in Medio Oriente.

Incendio e fumo, appartamenti evacuati, bambini messi in salvoCaos e preoccupazione al quartiere Circus di Chirignago nella notte tra lunedì e martedì.